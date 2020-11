FW-OB: Kellerbrand in achtgeschossigem Mehrfamilienhaus

Feuerwehr Oberhausen

Gegen 23:06 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen über den Notruf zu einem Brand in einem achtgeschossigen Mehrfamilienhaus alarmiert. Daraufhin wurde der Löschzug der Feuerwache 1 mit dem Kommandowagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug zur Einsatzstelle entsendet. Bei Ankunft der Einsatzkräfte drang schwarzer Rauch aus mehreren Fenstern in unterschiedlichen Etagen. Beim Öffnen der Hauseingangstüre quoll auch hier schwarzer Rauch aus dem Keller hervor. Viele Bewohner haben sich vorsorglich auf Ihre Balkone auf der Gebäuderückseite begeben. Daraufhin wurde ein weiterer Löschzug der Feuerwache 2 zur Einsatzstelle nachgefordert. Die sofort eingeleitete Brandbekämpfung erfolgte durch einen Trupp unter Atemschutz. Parallel kontrollierte zunächst ein weiterer Trupp den Treppenraum auf verletzte Personen. Zur Ventilation wurde der Rauch- und Wärmeabzug betätigt und ein Hochleistungslüfter eingesetzt, um den Treppenraum von Rauch zu befreien. Durch diese Maßnahmen konnte das Feuer schnell gelöscht und der Treppenraum wieder begehbar gemacht werden. Im Anschluss wurden 14 Personen aus ihren Wohnungen in eine zufällig vor Ort befindliche Straßenbahn geführt und dort durch den Rettungsdienst untersucht. Nach Abschluss der Untersuchung konnten sich alle Bewohner zurück in ihre Wohnungen begeben. Insgesamt befanden sich 48 Einsatzkräfte für bis zu zwei Stunden an der Einsatzstelle. In dieser Zeit haben die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr Oberhausen den Grundschutz im Stadtgebiet sichergestellt. Die Mülheimer Straße war für die Dauer der Maßnahmen gesperrt. Die Brandursachenermittlung hat die Kriminalpolizei übernommen.

