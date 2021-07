Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210709-5: Gesuchter Rennradfahrer meldete sich bei der Polizei

Frechen (ots)

Nachtragsmeldung zur Pressemeldung: 210705-5: Fahndung nach Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs

Die breit gestreute Berichterstattung über den Fall eines zunächst flüchtigen Fahrradfahrers führte dazu, dass sich der Gesuchte heute (Freitag, 9. Juli) beim Verkehrskommissariat in Hürth meldete und seine Unfallbeteiligung bekannt gab.

Am Sonntagvormittag (4. Juli) war eine Jugendliche (15) gegen 10.10 Uhr zusammen mit ihrer Trainingspartnerin (16) mit Rennrädern in Frechen-Königsdorf auf der Aachener Straße unterwegs. In Höhe der Zufahrt 'Zur Mühle' soll ein unbekannter Rennradfahrer die 15-Jährige überholt haben. Dabei sei der etwa 40 Jahre alte Mann so dicht an der Schülerin vorbei gefahren, dass sie die Kontrolle über ihr Rad verlor und stürzte. Dabei zog sich die Schülerin leichte Verletzungen zu. Der etwa 180 Zentimeter große Unbekannte habe kurz angehalten, die Jugendliche angesprochen und seine Kette wieder auf das Ritzel gelegt. Dann sei er einfach in Richtung Kerpen-Horrem weggefahren.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell