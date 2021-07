Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210709-2: 14-Jährige wiedererkannt

Frechen (ots)

Der Jugendlichen werden mehrfache Diebstähle von Kosmetikartikeln vorgeworfen. Sie bestreitet die Vorwürfe.

Eine 14-Jährige hatte nach Angaben einer Zeugin am Donnerstag (8. Juli) gegen 14.30 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße einen Ladendiebstahl begangen. Sie wurde dabei beobachtet, wie sie verschiedene Waren in die mitgeführte Tasche steckte und versuchte den Laden zu verlassen. Hinter dem Kassenbereich sprachen sie Ladenmitarbeiter an. Der Zeugin fiel auf, dass es sich bei der Jugendlichen nicht um eine gewöhnliche Kundin handelte, sondern um eine Ladendiebin, die bereits am Vortag unterschiedlich gekleidet und mit wechselnden weiblichen Begleitpersonen um 12 Uhr und um 17 Uhr Kosmetikartikel entwendet hatte.

Die Zeugin identifizierte die Jugendliche zweifelsfrei zusammen mit den hinzugerufenen Beamten anhand der vorhandenen Videoaufzeichnungen des Marktes. Damit konfrontiert, bestritt die Jugendliche sämtliche Tatvorwürfe. Nach der Personalienfeststellung entließen die Beamten die 14-Jährige nach Rücksprache mit ihrer erziehungsberechtigen Mutter.

Die Minderjährige muss sich in einem Strafverfahren wegen mehrfachen Ladendiebstahls verantworten. (bm)

