Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210708-3: Kradfahrer schwerverletzt

Kerpen (ots)

In einem Kreisverkehrsplatz kam es zu einer Vorfahrtsmissachtung, in dessen Folge ein 59-Jähriger stürzte.

Der Motorradfahrer (59) fuhr am Mittwoch (7. Juli) um 13.15 Uhr aus Richtung Buir kommend in den Kreisverkehr an den Bundesstraßen 264 und 477 ein. Als er sich in Höhe der Kreisverkehrseinfahrt Düren befand, fuhr seinen Angaben zufolge ein aus Richtung Düren kommender LKW in den Kreisverkehr ein. Um eine Kollision zu vermeiden musste der Kradfahrer bremsen, fiel dadurch zu Boden und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus.

Das Motorrad, eine gelbe Suzuki SV650S, wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Beamten fertigten eine Verkehrsunfallanzeige.

Das Verkehrskommissariat in Hürth hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen, da die Angaben der Unfallbeteiligten (28/59) voneinander abwichen. (bm)

