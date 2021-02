Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Sachbeschädigung

Zeitungsstapel angezündet

Rees-Haldern (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwochmorgen (24. Februar 2021) mehrere Stapel kostenloser Zeitungen, die in der Bushaltestelle "Transformator" an der Klosterstraße zur Verteilung bereitlagen, angezündet. Gegen 07:00 Uhr bemerkte ein Zeuge die Flammen und löschte die in Brand geratenen Zeitungsstapel. Hinweise auf die Verursacher gibt es bislang nicht, Zeugen melden sich daher bitte bei der Polizei Emmerich unter 02821 7830. (cs)

