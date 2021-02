Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Diebstahl aus PKW

Tür eines Fords aufgehebelt

Geldern (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 13:00 Uhr, und Dienstag (23. Februar 2021), 09:40 Uhr, hebelten unbekannte Täter die hintere linke Tür eines Ford Fiesta auf, der in einer Tiefgarage an der Straße Am Bückelewall abgestellt war. Sie entwendeten eine elektrische Luftpumpe aus dem Wagen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

