Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unbekannter PKW beschädigt geparkten Fiat und flüchtet

Emmerich (ots)

Zwischen Montag (22.02.2021) und Dienstag (23.02.2021) wurde auf der Königstraße ein am Straßenrand geparkter Fiat bei einem Verkehrsunfall durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Die Nutzerin des Fiats hatte den Wagen am Montag gegen 20:00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 7 abgestellt und bei Ihrer Rückkehr am Dienstagmorgen gegen 09:15 Uhr einen frischen Unfallschaden an der hinteren Stoßstange entdeckt.

Der Unfallverursacher hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits aus dem Staub gemacht.

Hinweise zum Unfallverursacher oder dem Verursacherfahrzeug nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

