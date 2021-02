Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Westhagen

Kind angefahren und geflüchtet

Coesfeld (ots)

Am Samstag, 06.02.2021, gegen ca. 10.45 Uhr, befuhr ein Fahrzeugführer in Dülmen die Straße Westhagen in Richtung Innenstadt. Zu diesem Zeitpunkt lief ein 8-jähriges Kind am rechten Fahrbahnrand in gleicher Richtung und hatte einen Trolley mit. Der unbekannte Fahrzeugführer touchierte den Trolley, welcher gegen das Kind stieß und es leicht am Bein verletzte. Das Auto (roter Kleinwagen mit COE-Kennzeichen) entfernte sich vom Unfallort. Die polizeiliche Fahndung verlief zunächst erfolglos, die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930

