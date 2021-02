Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Helker Berg/ Sportpark, Roller entwendet - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Am Fr., 05.02.21, stellte ein 20jähriger Billerbecker seinen weißen Roller, Peugeot, gegen 18:15 Uhr an der Sportanlage am Helker Berg ab.

Als er gegen 19:00 Uhr zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter den kompletten Roller entwendet hatte.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Tel. 02541/ 140 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell