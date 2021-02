Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Diebstahl aus PKW

Geldbörse entwendet

Bedburg-Hau Till-Moyland (ots)

Am Sonntag (21. Februar 2021) zwischen 13:30 und 16:30 Uhr drangen unbekannte Täter ohne Aufbruchspuren in einen schwarzen Mercedes ein, der auf dem Parkplatz einer Gärtnerei an der Moyländer Allee abgestellt war. Sie entwendeten eine Geldbörse aus dem Fahrzeug. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

