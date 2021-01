Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: 22-Jähriger verliert Kontrolle über Opel - 11.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein 22-jähriger Opel-Lenker vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit am Dienstag gegen 13:25 Uhr in der Nagolder Straße in Herrenberg die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, kam es in der Folge zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 60-jährigen BMW-Lenker. Der 22-Jährige überquerte von der Hindenburgstraße kommend den R.-Schick-Platz und wollte offensichtlich weiter in die Nagolder Straße, als er mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte sein Opel dann mit dem BMW des 60-Jährigen. Der BMW-Lenker wurde dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe reinigten die Technischen Dienste der Stadt Herrenberg die Fahrbahn. Der Sachschaden wurde auf insgesamt etwa 11.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell