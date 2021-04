Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Brand auf dem Wochenmarkt

Alpen (ots)

Am Dienstag gegen 10.10 Uhr kam es auf dem Wochenmarkt in Menzelen-Ost an der Ringstraße zu einer starken Rauchentwicklung. Aus bislang ungeklärter Ursache brannte eine Friteuse in einem Verkaufswagen.

Feuerwehr und Polizei evakuierten den Markt vorsorglich. Trotz Löschmaßnahmen entstand an dem Verkaufswagen ein Totalschaden. Personen verletzten sich nicht.

Durch die starke Rauchentwicklung erlitt auch ein Gemüsehändler einen Sachschaden, da das Gemüse und Obst dadurch unverkäuflich wurde.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

