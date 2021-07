Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210708-2: Autofahrer fuhr gegen Streifenwagen

Bergheim (ots)

Unfallverursacher flüchtete

Am Mittwochabend (7. Juli) haben Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle an der Kreuzung von Bahnstraße, Bethlehemer Straße und Schützenstraße durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle fiel den Beamten gegen 21.15 Uhr ein grauer Seat auf, der auf die Bethlehemer Straße abbog. Die Polizisten wollten den Fahrer überprüfen und fuhren neben den gerade einparkenden Cupra. Die Beamten versetzen ihren Streifenwagen, um aussteigen zu können. Zeitgleich legte der Mann den Rückwärtsgang ein, fuhr aus der Parklücke und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Heerstraße. Ein weiterer Streifenwagen kam ihm derweil auf der Bethlehemer Straße entgegen. Der Fahrer beschleunigte sein Auto weiter und touchierte den entgegenkommenden Streifenwagen. Der fahrende Polizeibeamte versuchte noch nach links auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall wurde der Streifenwagen beschädigt, so dass nur noch eines der Polizeifahrzeuge die Verfolgung aufnehmen konnte. Der Fahrer des Seats flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit über die Heerstraße in Richtung Neusser Straße. Das hochmotorisierte Fahrzeug holten die Beamten nicht mehr ein und veranlassten Ermittlungen an der Anschrift des Halters. Die weiteren Ermittlungen zur Sache hat das Verkehrskommissariat aufgenommen. (akl)

