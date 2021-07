Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210709-1: Fahrzeugteile entwendet

Frechen (ots)

Die Täter hatten es auf die Tachoeinheit, das Lenkrad und das Navigationsgerät eines BMW abgesehen. Zeugen gesucht.

Bislang unbekannte Täter öffneten am Donnerstagmorgen (8. Juli) zwischen 1 und 5 Uhr einen verschlossenen BMW, der in einer Garageneinfahrt eines Doppelhauses in der Tonstraße in Königsdorf stand. Die Täter bauten die Tachoeinheit, das Multifunktionslenkrad und das fest eingebaute Navigationsgerät aus und flüchteten unerkannt.

Der Nutzer des Firmenwagens bemerkte den Diebstahl am Morgen, als er die Autotür öffnete. Polizeibeamte stellten keine Aufbruchspuren an dem BMW 320i X-Drive (Foto) fest und fertigten eine Anzeige.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf der Tonstraße gesehen haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21 unter 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell