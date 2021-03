Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule gerät in Brand - Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt wegen Brandstiftung, Pressemitteilung Nr.2

Heidelberg (ots)

Am Freitagabend gegen 19.50 Uhr geriet die Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule in der Königsberger Straße in Brand. Trotz sofortiger Alarmierung und dem Einsatz von Polizei und Feuerwehr griffen die Flammen schnell auf die gesamte Sporthalle über, welches wenig später in Vollbrand stand. Auch nahestehende Containerbauten wurden hierdurch beschädigt. Ein Großaufgebot der Feuerwehr löschte das Feuer bis spät in die Nacht. Personen wurden keine verletzt; der entstandene Sachschaden lässt sich bislang nicht beziffern.

Die Brandermittler der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben am Abend die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Hierbei ergaben sich Hinweise auf vier namentlich bekannte Jugendliche, die im Verdacht stehen, das Feuer gelegt zu haben.

Die intensiv geführten Ermittlungen dauern derzeit an. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell