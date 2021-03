Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule gerät in Brand - Pressemeldung Nr. 1

Heidelberg (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Freitagabend gegen 19.50 Uhr die Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule in der Königberger Straße in Brand. Aktuell sind die Löscharbeiten durch die Berufsfeuerwehr Heidelberg noch im Gange. Personen wurden nicht verletzt.

