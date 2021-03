Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 27-Jähriger wegen Verdachts des Diebstahls in mehreren Fällen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft

Heidelberg: (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen 27-jährigen Mann erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, in fünf Fällen, zuletzt am Donnerstag, den 11.03.2021, Diebstähle begangen zu haben.

Der Tatverdächtige soll am Donnerstagmittag gegen 13:45 Uhr in einem Kaufhaus in der Bergheimer Straße zwei Parfüms im Gesamtwert von über 325,- Euro entwendet haben. Er soll die Ware in seinem mitgeführten Rucksack verstaut und anschließend das Kaufhaus verlassen haben, ohne die Ware zu bezahlen. Der Kaufhausdetektiv hatte den Tatverdächtigen bei seinem Handeln beobachtet und sofort die Polizei verständigt. Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte nahmen den 27-Jährigen im Büro des Kaufhausdetektives vorläufig fest.

Der Beschuldigte steht darüber hinaus im Verdacht, Diebstähle in vier weiteren Fällen, darunter Fahrrad- und weitere Ladendiebstähle, in Heidelberg in der Absicht begangen zu haben, sich eine dauerhafte Einnahmequelle zu verschaffen.

Am Freitag wurde der 27-jährige tunesische Staatsangehörige der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeireviers Heidelberg-Mitte dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell