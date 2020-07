Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Inzlingen: Rollerfahrer flüchtete vor Grenzkontrolle - Drogen dabei, unter Drogeneinfluss, ohne Führerschein

Freiburg (ots)

Am Freitag, 10.07.2020, ist ein Rollerfahrer in Inzlingen vor einer Grenzkontrolle geflüchtet. Der 37-jährige hatte keinen Führerschein, Drogen dabei und stand mutmaßlich unter Drogeneinfluss. Gegen 18:30 Uhr ignorierte der Vespa-Fahrer die Haltezeichen eines Zollbeamten am Grenzübergang und soll sogar beschleunigt haben. Dieser musste sich durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Zusammen mit einem Sozius flüchtete der Rollerfahrer. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der abgestellte Roller und die Flüchtigen festgenommen werden. Bei beiden konnten geringe Mengen Drogen gefunden werden. Beim mutmaßlichen Fahrer war ein Drogentest positiv, weshalb eine Blutprobe angeordnet wurde.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell