Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210709-4: Gefälschtes Rezept erkannt

Wesseling (ots)

Eine Apothekerin (38) stellte einen Täuschungsversuch fest und informierte die Polizei.

Einen 26-jährigen Tatverdächtigen stellte die Polizei Rhein-Erft am Donnerstagnachmittag (8. Juli). Der 26-jährige Wesselinger versuchte gegen 15.15 Uhr in einer Apotheke an der Bahnhofstraße mit einem falschen Rezept ein verschreibungspflichtiges Schmerzmittel, das zu den Opioiden gehört, zu erlangen.

Der 38-jährigen Apothekerin waren die aufgeführten Mengen verdächtig vorgekommen und sie kontaktierte unter einem Vorwand den ausstellenden Arzt des Rezepts. Dieser kannte jedoch weder den Namen des Patienten noch hatte er das beschriebene Rezept ausgestellt. Die Apothekerin informierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten stellten den beschriebenen Tatverdächtigen im Umfeld der Apotheke. Er äußerte sich nicht zur Sache, muss sich nun aber in einem Verfahren wegen Urkundefälschung verantworten. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell