POL-REK: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten nach Rotlichtverstoß

Hürth (ots)

Polizisten ordneten eine Blutprobe an, da der Unfallfahrer unter Drogeneinfluss stand.

Am Samstagabend (10. Juli) sind eine Autofahrerin (25) und ihre Beifahrerin (31) bei einem Verkehrsunfall in Hürth-Hermülheim leicht verletzt worden. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des anderen Unfallbeteiligten (55) wurde mit ihm ein Drogentest durchgeführt. Dieser zeigte ein positives Ergebnis auf ein Betäubungsmittel an. Daher entnahm ein Arzt auf Anordnung der Beamten dem Hürther eine Blutprobe. Den Führerschein des Mannes stellten die Polizisten sicher. Er muss sich jetzt wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung und der fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

Nach ersten Ermittlungen missachtete der 55-Jährige gegen 20.07 Uhr das für ihn geltende Rotlicht an der Kreuzung Luxemburger Straße / Bonnstraße. Die ihm entgegenkommende Autofahrerin fuhr gerade an, da ihre Ampel auf Grün umschlug und wollte nach links in die Luxemburger Straße nach Erftstadt einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Volkswagen des 55-Jährigen. Die beiden verletzten Frauen konnten nach vorsorglicher ambulanter Behandlung wieder nach Hause. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariates dauern an. (ua)

