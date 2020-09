Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Zusammenstoß zwischen Auto und Bus (16.09.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro ist die Folge eines Zusammenstoßes zwischen einem Auto und einem Bus auf der Straße "Nordring Schwenningen" am gestrigen Mittwoch gegen 15 Uhr. Eine 65-jährige Skoda-Fahrerin war durch die Bedienung der Klimaanlage ihres Autos so abgelenkt, dass sie über den Mittelstreifen geriet und mit einem entgegenkommenden Bus eines 61-Jährigen zusammenstieß. Verletzte gab es durch den Unfall nicht.

