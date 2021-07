Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210712-5: Radfahrer transportierte Rauschgift

Quadrath-Ichendorf (ots)

Verkehrskontrolle wegen Handyverstoßes führte zur Beschlagnahme von mehr als 130 Gramm Marihuana

Bei einer Routinekontrolle stellten Polizisten am Samstagmittag (10. Juli) in Quadrath-Ichendorf bei einem Radfahrer (18) mehr als 130 Gramm Marihuana sicher. Zudem fanden die Beamten bei dem bereits einschlägig Polizeibekannten ein verbotenes Einhandmesser. Der 18-Jährige muss sich jetzt wegen Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz und einer Ordnungswidrigkeit verantworten.

Gegen 12.40 Uhr war der Radfahrer auf der Ahestraße unterwegs. Da er während der Fahrt telefonierte, hielten Polizisten den jungen Mann an. Dass seine auffällige Nervosität einen nachvollziehbaren Grund hatte, stellte sich wenige Augenblicke später heraus. Der Inhalt der Handtasche des Angehaltenen verströmte einen intensiven Geruch nach Cannabis, der auch den Beamten nicht verborgen blieb. In seiner Tasche fanden die Beamten einen Beutel mit etwa 100 Gramm und über 20 verkaufsfertige Portionen Marihuana.

Zunächst wollte der Tatverdächtige seine Tasche nicht an die Polizisten übergeben und schlug in ihre Richtung. Mit einer Eingriffstechnik fixierte ein Beamter den 18-Jährigen am Arm, während der andere Beamte die Tasche durchsuchte. (he)

