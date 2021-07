Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210712-4: Dreiste Diebinnen bestahlen 91-Jährige

Frechen (ots)

Zwei junge Frauen gaukelten Hilfsbereitschaft vor, um an ihre Beute zu gelangen

Am Freitagmittag (9. Juli) haben zwei unbekannte junge Frauen die Geldbörse einer 91-jährigen Seniorin entwendet. Die Dame wartete gegen 13 Uhr an der Haltestelle Dr.-Tusch-Straße auf den Bus der Linie 145 in Richtung Bachem. Als die Dame einsteigen wollte, sollen ihr zwei junge Frauen geholfen haben. Sie trugen den Rollator der Seniorin samt Handtasche in den Bus. Einen Halt später, an der Haltestelle 'im Klarenpesch', stiegen die beiden Frauen wieder aus. Die 91-Jährige stellte erst daheim fest, dass ihre Handtasche geöffnet worden war und ihr Portemonnaie fehlte.

Das Kriminalkommissariat 22 bittet Zeugen, die sich zur oben genannten Tatzeit an der Bushaltestelle befunden haben und Angaben zu den beiden etwa 15 bis 17 Jahre alten Frauen machen können, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell