Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Graffity-Sprayer hatte Drogen dabei

GronauGronau (ots)

Nach einem Zeugenhinweis trafen Polizeibeamte am Sonntagmorgen, gegen 10.30 Uhr, ein 18-Jährigen aus Ochtrup an, der im Bereich einer Unterführung am Bahnhof mehrere Sachbeschädigungen durch Farbsprühereien begangen hatte. Diese gab der 18-Jährige auch zu. Er hatte drei Tütchen mit jeweils ca. einem Gramm Marihuana dabei, die sichergestellt wurden. Ein Strafverfahren ist die Folge.

