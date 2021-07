Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Versuchter Einbruch

Legden (ots)

In der Nacht zum Samstag versuchten noch unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Kolpingstraße einzubrechen. Der oder die Täter hatten dazu eine Rolllade hochgeschoben, konnten aber nicht in das Haus eindringen. Die Tatzeit kann mit 04.20 Uhr angegeben werden, da Zeugen zu dieser Zeit verdächtige Geräusche gehört hatten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

