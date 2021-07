Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Motorradfahrer flüchtet nach Unfall

Gronau (ots)

Am Samstagmorgen kam es an der Kreuzung Amelandsbrückenweg/Riekenmaateweg/Schoppenkamp zu einem Verkehrsunfall, an dem ein 61 Jahre alter Autofahrer aus Schwelm und ein unbekannter Motorradfahrer beteiligt waren. Der Motorradfahrer hatte den Amelandsbrückenweg befahren und dem Autofahrer, der vom Riekenmaateweg kam, die Vorfahrt genommen. Der Motorradfahrer stürzte, rappelte sich wieder auf und fuhr davon. Der Flüchtige ist schlank und trug mehrfarbige sportliche Motorradbekleidung. Bei dem Krad könnte es sich um eine Enduro handeln. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat (02562) 9260.

