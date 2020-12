Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Sattelzug beim Abbiegen ausgeschwenkt und mit vorbeifahrendem Auto kollidiert

ReilingenReilingen (ots)

Am Montag gegen 09:15 Uhr bog ein 52-jähriger Sattelzugfahrer von der L560 an der zweispurigen Abfahrt links auf die L723 in Richtung Speyer ab, als dessen Heck ausscherte und einen Audi touchierte, welcher rechts in Richtung Reilingen abbiegen wollte. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Durch die Kollision ließ sich die Fahrertür des Audis nicht mehr öffnen. Eine zufällig vorbeifahrende Rettungswagenbesatzung konnte die 59-jährige Audifahrerin über die Rückbank befreien. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Audi musste jedoch abgeschleppt werden.

