Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Wohnhaus

Tatverdächtige festgenommen

Gronau (ots)

In der Nacht zum Sonntag meldete eine Zeugin gegen 01.25 Uhr verdächtige Bewegungen in einem leerstehenden Wohnhaus an der Brookstraße. Die Polizeibeamten stellten fest, dass die Hintertür aufgebrochen und mehrere Behältnisse offenbar durchsucht worden waren. In einem Schuppen auf dem Grundstück entdeckten die Beamten zwei Verdächtige, die sich offenbar vor der Polizei verstecken wollten. Es handelt sich um polizeibekannte Männer aus Gronau im Alter von 36 und 46 Jahren. Der 36-Jährige hatte mehrere Gegenstände, die aus dem Haus stammten, in seiner Bekleidung verstaut. Die Gegenstände wurden sichergestellt und ein Strafverfahren gegen die beiden Männer eingeleitet.

