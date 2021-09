Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall mit einem Verletzten

Bild-Infos

Download

Lennestadt (ots)

Am Freitag (24.09.21) kam es auf der Hagener Straße in Fahrtrichtung Altenhundem zu einem Auffahrunfall. Ein 72-Jähriger übersah verkehrsbedingt haltende Fahrzeuge. Er fuhr auf den Pkw eines 62-Jährigen auf, ein davor stehender Transporter wurde ebenfalls beschädigt. Der Unfallverursacher verletzte sich leicht, er konnte jedoch noch vor Ort nach ambulanter Behandlung entlassen werden. An den Pkws entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich, das Verursacherfahrzeug wurde abgeschleppt. Polizist:innen sperrten die B236 kurzfristig zur Unfallaufnahme.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell