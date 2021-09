Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Weitere Beschädigungen durch Wandschmierereien angezeigt

Olpe (ots)

Bereits am vergangenen Wochenende zeigten Geschädigte an, dass Unbekannte an Fassaden im Bereich der Kampstraße/Martinstraße sogenannte "Tags" gesprüht und damit die Wände erheblich verunreinigt haben. Im Laufe des gestrigen Tages erstatteten drei weitere Betroffene eine Anzeige. Sowohl ein Straßen- als auch ein Firmenschild sowie die Plane eines Anhängers besprühten die Unbekannten mit gelb-oranger Farbe mit ähnlichen Schriftzügen.

Es entstand Sachschaden im insgesamt dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell