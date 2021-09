Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung an der Viersener Straße

Mönchengladbach (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung mit einer Glasflasche am Samstagmorgen, 04. September, in Gladbach sucht die Polizei Zeugen.

Ein 35-jähriger Mann ging gegen 8:30 Uhr vom Kapuzinerplatz in Richtung Viersener Straße. Zeugen beobachteten, wie ein anderer Mann ihm auf dem Weg folgte. Kurz darauf schlug der Verfolger dem 35-Jährigen an der Viersener Straße mit einer großen Glasflasche mindestens einmal gegen den Kopf. Der Getroffene fiel daraufhin zu Boden und der Angreifer flüchtete in Richtung Regentenstraße. Rettungskräfte brachten den 35-Jährigen schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der unbekannte Angreifer wird wie folgt beschrieben: Männlich, dunkle Hautfarbe, grüne Jacke, dunkle Hose.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Angriff beobachtet haben, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen.(jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell