Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 21-jährige Frau sexuell belästigt - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Mann hat eine 21-jährige Frau am Freitagabend, 03. September, in Lürrip sexuell belästigt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Gegen 21 Uhr lief die Frau zu Fuß von der Lürriper Straße in Richtung Neusser Straße. Ein unbekannter Mann sprach sie im Bereich zwischen der Kranz- und der Liebigstraße an und fragte sie, ob sie ihm einen Kuss geben könne. Als die Frau das verneinte, packte er sie an der Schulter. Die 21-Jährige konnte sich aus dem Griff befreien und auf die Straße laufen. Dort rief sie laut um Hilfe und der Mann lief in Richtung der Bahnunterführung davon.

Die 21-Jährige verständigte anschließend die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief erfolglos.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 30-40 Jahre alt, faltiges Gesicht, südeuropäisches Aussehen, graue, kurz geschorene Haare, normale Statur, schwarze Joggingjacke, türkische Sprache, vermutlich keine Deutschkenntnisse.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (jl)

