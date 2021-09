Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Raubdelikten auf offener Straße

Mönchengladbach (ots)

Am Montagmorgen, 06. September, hat ein Unbekannter einen 22-jährigen Mann in Odenkirchen überfallen.

Der Geschädigte lief gegen 4 Uhr zu Fuß von der Görlitzer in Richtung Rostocker Straße. Im Bereich der Hundewiese näherte sich ein unbekannter Mann von hinten und forderte ihn unter Gewaltandrohung auf, sein Geld herauszugeben. Als der 22-Jährige dem nachgekommen war, entfernte sich der Mann in Richtung Hundewiese. Eine sofort angeleitete Fahndung der Polizei nach dem Mann verlief erfolglos.

Die unbekannte Person wird wie folgt beschrieben: Circa 180 cm groß, osteuropäischer Akzent, schwarze Kleidung (schwarzes Kapuzenshirt und Halstuch).

Am Sonntagmorgen, 05. September, haben Unbekannte einen 47-jährigen Mann in Bettrath-Hoven überfallen und ausgeraubt.

Der Mann lief gegen 4:20 Uhr zu Fuß von der Waldhausener Straße in Richtung Eickener Straße. Im Bereich der Bahnunterführung in Richtung Woltershof griffen ihn zwei vermutlich männliche Personen von hinten an. Die Täter hielten den Mann fest und entwendeten sein Portmonee und seine Smartwatch. Anschließend flüchteten sie in Richtung Eickener Straße.

Die Polizei bittet in beiden Fällen Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen.(jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell