POL-SE: Bad Bramstedt - aufgefundenes Fahrrad - Polizei sucht Eigentümer

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwochabend (14.07.2021) haben Beamte der Polizeistation Bad Bramstedt in der Nähe des Bahnhofs ein Fahrrad sichergestellt. Es handelt sich um ein schwarzes Herrenrad des Herstellers "Stevens". Ein Eigentümer konnte bisher nicht ermittelt werden. Wer das Fahrrad vermisst oder Hinweise zum Eigentümer machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bad Bramstedt unter 04192/39110.

