Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn, Zeugen nach versuchtem Raub in Elmshorn gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am Montagmorgen (26.07.2021) ist es in der Königsstraße in unmittelbarer Bahnhofsnähe zu einem versuchten Raub auf eine 87-jährige Frau gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verließ die ältere Dame gegen 9.44 Uhr einen Linienbus an der Bushaltestelle "Holstenplatz" in der Königsstraße, welche sich direkt vor dem Elmshorner Bahnhof befindet. Unmittelbar nach dem Aussteigen versuchte eine unbekannte Frau der Geschädigten von hinten ihre Umhängetasche von der Schulter zu reißen. Die Rentnerin konnte dies verhindern und drehte sich zu der Täterin um. Diese ließ daraufhin von der Tasche ab und schlug der Geschädigten unvermittelt ins Gesicht. Anschließend flüchtete die Frau ohne Raubgut in Richtung Innenstadt. Die Geschädigte wurde durch die Tat leicht verletzt.

Die etwa 170 cm große und circa 45 Jahre alte Täterin soll von molliger Statur gewesen sein und habe dunkle, krause Haare gehabt. Sie sei schwarz gekleidet gewesen und habe eine blaue Umhängetasche getragen.

Die Kriminalpolizei in Elmshorn hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die möglicherweise die Täterin bei der Tatausführung oder bei der Flucht beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei Elmshorn unter 04121/8030.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell