Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Einbruchversuch in Einfamilienhaus

Bad Segeberg (ots)

Montagnacht (26.07.2021) ist es in der Straße "Kiebitzreihe" in Henstedt-Ulzburg zu einem Einbruchversuch in ein Einfamilienhaus gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Nach bisherigem Stand der Ermittlung drang gegen 1.54 Uhr ein unbekannter Täter in das Einfamilienhaus ein. Als eine Bewohnerin durch den Schein einer Taschenlampe wach wurde, flüchtete der Mann ohne Stehlgut. Der ungefähr 180 cm große Täter soll eine schlanke Statur gehabt haben und dunkel gekleidet gewesen sein. Das Sachgebiet 4 der Kriminalinspektion Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101 - 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell