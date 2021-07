Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kölln-Reisiek - Einbruchversuch in Einfamilienhaus

Bad Segeberg (ots)

Samstagnacht (24.07.2021) ist es zu einem Einbruchversuch in der Straße "Köllner Chaussee" in Kölln-Reisiek gekommen. Ein unbekannter Täter versuchte gegen 00.05 Uhr in ein Einfamilienhaus einzudringen. Als die Bewohner durch die verdächtigen Geräusche wach wurden, flüchtete er unerkannt. Das Sachgebiet 4 der Kriminalinspektion Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101 - 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell