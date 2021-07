Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek - Öffentlichkeitsfahndung - Vermisst wird der 77-jährige Gert M.

Seit dem heutigen Vormittag (24.07.2021) wird der 77-jährige Gert M. aus Halstenbek vermisst. Herr M. hat am Samstagvormittag um 09:30 Uhr sein Wohnhaus mit einem schwarzen E-Bike verlassen. Der Vermisste führt vermutlich weder ein Ausweisdokument noch Bargeld mit. Herr M. dürfte orientierungslos sein. Über mögliche Anlaufpunkte ist nichts bekannt. Der Vermisste ist ca. 170-173 cm groß, hat helles, kurzes Haar und trägt eine Brille. Er ist bekleidet mit einem karierten Hemd sowie einer langen Jeanshose und einem weißen Cap. Die Fahndungsmaßnahmen dauern gegenwärtig an. Die Polizei wendet sich mit dieser Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung und bittet um Hinweise auf den Verbleib von Herrn M. Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt das Polizeirevier Rellingen unter der Telefonnummer 04101 - 498 - 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

