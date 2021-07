Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen - Einbruchversuch in Doppelhaushälfte

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag (22.07.2021), um 11.30 Uhr kam es zu einem Einbruchversuch in eine Doppelhaushälfte in der Pinneberger Straße in Rellingen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen versuchte gegen 11.30 Uhr ein unbekannter Mann in eine Doppelhaushälfte einzudringen. Hierbei überraschte ihn eine Bewohnerin, woraufhin der Täter die Flucht ergriff. Der Mann soll zwischen 25 und 30 Jahre alt gewesen sein, schwarze mittellange Haare und einen Oberlippenbart gehabt haben. Des Weiteren soll er eine graue bzw. braune Lederjacke getragen haben. Eine Fahndung nach dem Flüchtigen verlief erfolglos. Das Sachgebiet 4 der Kriminalinspektion Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101 - 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

