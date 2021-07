Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Fuhlendorf - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Bundesstraße 206

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag (22.07.2021), ist es auf der Bundesstraße 206 zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Die Fahrbahn musste anschließend voll gesperrt werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlung fuhr ein 33-jähriger Fahrer gegen 14.33 Uhr mit einem VW in Richtung Itzehoe. In einer langgezogenen Kurve, zwischen den Abfahrten der Kreisstraße 111 und der Landstraße 319, kam es zu einer Berührung zwischen seinem Fahrzeug und einem entgegenkommenden Opel, in welchem sich ein 77-jähriger Fahrer und eine 78- jährige Beifahrerin befanden. Anschließend schleudert der VW frontal gegen einen ebenfalls entgegenkommenden VW, der von einem 60-jährigen Mann gelenkt wurde. Alle vier Personen wurden durch den Unfall leicht verletzt und in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. An den betroffenen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Schadenshöhe wird auf 31.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße 206 war von 14.50 Uhr bis 16.20 Uhr voll gesperrt.

