POL-RT: Verkehrsunfälle; Unter Drogeneinfluss ohne Führerschein unterwegs; Einbruch; Vermisstensuche; Brand; Zwei BMW aufgebrochen; Gestürzte Radfahrer; Wohnmobil aufgebrochen und weitere Fahrzeuge beschädigt

Radfahrer von Pkw erfasst

Nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden ist ein achtjähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in der Krämerstraße. Gegen 15 Uhr war eine 79-Jährige mit ihrem Citroen auf der Straße in Richtung Kaiserstraße unterwegs. Dabei stieß sie mit dem Jungen zusammen, der mit seinem Fahrrad vom linken Gehweg aus auf die Krämerstraße gefahren war. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (rn)

Reutlingen (RT): Radfahrer bei Sturz verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 53-Jähriger beim Sturz von seinem Fahrrad am Sonntagnachmittag erlitten. Der Mann war kurz nach 17 Uhr auf der Lindachstraße unterwegs und stürzte ersten Erkenntnissen zufolge im Bereich der Einmündung zur Metzstraße ohne eine Beteiligung Dritter zu Boden. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. (rn)

Reutlingen (RT): Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Eine ganze Reihe an Anzeigen erwartet einen Rollerfahrer, der am Sonntagabend vor einer Kontrolle in der Ringelbachstraße geflüchtet ist. Polizeibeamte wollten den 20-Jährigen, der ohne Helm mit dem nicht zugelassenen Roller unterwegs war, gegen 20.20 Uhr anhalten. Stattdessen ergriff der Mann zunächst die Flucht und fuhr über Gehwege und Grünflächen davon. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung entdeckten Einsatzkräfte den 20-Jährigen schließlich wenig später in der Gerhard-Hauptmann-Straße. Weil sich Hinweise auf eine mögliche Drogenbeeinflussung des Fahrers ergaben, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Roller des 20-Jährigen, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde sichergestellt. (rn)

Metzingen (RT): Mit Wohnmobil kollidiert

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 14.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmittag auf der L 210 zwischen Kappishäusern und Metzingen ereignet hat. Ein 64-Jähriger wollte gegen zwölf Uhr mit seinem Wohnmobil Fiat von der Einfahrt zum Falkenberghaus kommend die Landesstraße überqueren, um auf den gegenüberliegenden Parkplatz zu gelangen. Dabei übersah er einen von rechts kommenden VW Golf, der aus Richtung Kappishäusern heranfuhr. Dessen 42-jähriger Fahrer versuchte noch durch eine Notbremsung einen Unfall zu vermeiden, dennoch kam es auf Höhe der Zufahrt zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei wurden der Golf-Fahrer und die 65-jährige Beifahrerin im Wohnmobil leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von einem Abschleppdienst geborgen werden mussten. (cw)

Pliezhausen (RT): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Tübinger Straße ist ein Unbekannter von Samstag auf Sonntag eingebrochen. Den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge verschaffte sich der Einbrecher zwischen 13 Uhr und 11.15 Uhr über eine möglicherweise nur zugezogene Haustüre Zutritt zum Gebäude. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf Schmuck und Bargeld, das er mitgehen ließ. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend unerkannt. Der Polizeiposten Pliezhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Hubschrauberbesatzung findet vermisste Seniorinnen

Ein glückliches Ende hat die Suche nach zwei vermissten Seniorinnen am frühen Montagmorgen im Stadtteil Echterdingen genommen. Die beiden als dement beschriebenen Damen hatten gegen zwei Uhr das Seniorenheim in der Stadionstraße verlassen, was vom Personal zeitnah bemerkt wurde. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, zu denen neben zahlreichen Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnten die beiden Damen gegen vier Uhr von der Hubschrauberbesatzung im Stadtgebiet Echterdingen erkannt werden. Beide Seniorinnen wurden nachfolgend von einem Streifenwagen wohlbehalten wieder nach Hause gebracht. (cw)

Esslingen-Berkheim (ES): Trockner in Brand geraten

Zum Brand eines Trockners in einem Wohnhaus sind Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst am Sonntagabend in den Erikaweg ausgerückt. Dort war gegen 18.30 Uhr offenbar in Folge eines technischen Defekts ein Wäschetrockner in Brand geraten. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort war, konnte die Flammen rasch löschen. Ein Bewohner des Hauses wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (sm)

Lichtenwald-Thomashardt (ES): Zwei BMW aufgebrochen

Auf Multifunktionslenkräder hatten es Unbekannte abgesehen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei BMW im Bereich Stuifen-/Rechbergstraße und Bosslerweg aufgebrochen haben. In der Zeit zwischen 23 Uhr und acht Uhr warfen die Täter an einem 1er BMW und einem BMW X6 jeweils eine Scheibe ein und verschafften sich so Zugang in die Autos. Aus dem 1er BMW stahlen sie das Multifunktionslenkrad und aus dem BMW X6 ebenfalls das Lenkrad sowie die Tachoeinheit und das Multimediasystem. Der Schaden an beiden Pkw wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Reichenbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort. (sm)

Kirchheim/Teck (ES): Bei Sturz verletzt

Schwere Verletzungen hat sich eine 56-Jährige am Sonntagnachmittag bei einem Sturz zugezogen. Die Frau war mit ihrem Pedelec kurz vor 14.30 Uhr auf der Hegelstraße unterwegs und kam aus noch unbekannter Ursache alleinbeteiligt zu Fall. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde sie vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. (mr)

Ostfildern (ES): Radfahrerin gestürzt

Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes musste eine 54-jährige Radfahrerin nach einem Sturz, der sich am Sonntagmittag auf einem Feldweg zwischen Ruit und Scharnhausen ereignet hat, ins Krankenhaus gebracht werden. Die 54-Jährige war kurz vor 14 Uhr auf dem Feldweg aus Richtung Scharnhausen kommend unterwegs und stürzte aufgrund eines offenbar den Weg überquerenden Hundes eines gleichaltrigen Mannes zu Boden. Der Rettungsdienst brachte die verunfallte Radfahrerin in eine Klinik. (rn)

Albstadt (ZAK): Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn abgekommen und dabei verletzt worden ist ein 48-Jähriger am Sonntagabend auf der L 442. Der Mann befuhr mit seinem Mercedes gegen 20.15 Uhr die Landesstraße von Neuweiler kommend in Richtung Tailfingen. Kurz vor dem Ortseingang verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 48-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weil ein vorläufiger Alkoholtest einen Wert von über ein Promille ergeben hatte, wurde ihm dort eine Blutprobe entnommen. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die L 442 musste im Zuge der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten bis etwa 22.30 Uhr zeitweise voll gesperrt werden. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Albstadt (ZAK): Nach Sturz in Klinik gebracht

Nach einem Sturz ist ein 55-Jähriger am Sonntagnachmittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Kurz nach 14.30 Uhr befuhr der Mann mit seinem Mountainbike einen Waldweg zwischen Tailfingen und Pfeffingen und verlor auf dem geschotterten Untergrund die Kontrolle über sein Rad. Beim anschließenden Sturz erlitt der 55-Jährige schwere Verletzungen. (mr)

Bisingen-Wessingen (ZAK): Wohnmobil aufgebrochen und weitere Fahrzeuge beschädigt

Auf frischer Tat ertappt worden sind drei Kinder, die am Sonntagabend auf einem Firmenareal in Wessingen mehrere Fahrzeuge beschädigt haben. Gegen 18.30 Uhr verschafften sich die drei Jungen im Alter von 11, 12 und 13 Jahren über einen Bauzaun Zutritt zu dem Firmenareal in der Straße Zaunäcker. Dort brachen sie den ersten Erkenntnissen zufolge ein Wohnmobil auf, entwendeten Bargeld daraus und beschädigten den Innenraum und die Windschutzscheibe. An einem Bagger und einem Audi warfen sie ebenfalls Scheiben ein und beschädigten diese. Als die Kinder von einem Zeugen angesprochen wurden, flüchteten sie zunächst auf ihren Fahrrädern. Kurze Zeit später konnten sie von weiteren Zeugen in der näheren Umgebung angetroffen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die strafunmündigen Kinder räumten im Beisein ihrer Eltern die Taten ein und händigten das gestohlene Geld aus. Sie wurden nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen nach Hause entlassen. Der angerichtete Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. (sm)

