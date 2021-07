Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek - Raub auf Fußgänger in der Bahnunterführung - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstag (20.07.2021) ist es um 16:45 Uhr in der Bahnhofstraße zu einem Raub auf einen 35jährigen Mann aus Hetlingen gekommen. Nach aktuellen Erkenntnissen verfolgten zwei männliche Personen den Geschädigten zu Fuß in der Bahnunterführung zur S-Bahn Haltestelle. Hier forderten die Täter den Geschädigten unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe seiner Geldbörse auf. Nach Aushändigung dieser, flüchteten die Männer in Richtung Bahnhofstraße. Der Geschädigte suchte dann im Anschluss die Polizei in Rellingen auf und berichtete von der Tat. Eine Fahndung im Nahbereich der S-Bahnhof verlief dann negativ. Zur Beschreibung: Beide Männer werden auf 30 Jahre geschätzt, ca. 180 cm und vom Phänotypus als südeuropäisch beschrieben. In der geraubten Geldbörse befand sich Bargeld im unteren 3-stelligen Bereich. Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen zu dieser Raubstraftat übernommen und sucht Zeugen, die möglicherweise die Täter bei der Tatausführung oder Flucht beobachtet haben. Hinweise sind an die Polizei in Pinneberg unter der Rufnummer 04101- 202-0 zu richten.

