POL-IZ: 210426.6 Brunsbüttel: Motorrollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Brunsbüttel (ots)

Am frühen Sonntagmorgen hat sich in Brunsbüttel ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Kleinkraftrad ereignet. Der Zweiradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und kam in eine Klinik.

Um 05.50 Uhr war der 33-jährige Fahrer eines Golfes auf der Cuxhavener Straße aus Richtung des Zollamtes in Richtung der Fährstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Fährstraße bog er nach rechts in diese ab und übersah dabei einen bevorrechtigten 45-jährigen Mofafahrer, der aus Richtung des Fähranlegers Brunsbüttel Süd kam. Die beiden Verkehrsteilnehmer kollidierten miteinander, der Zweiradfahrer kam dabei zu Fall. Er zog sich unter anderem eine Armfraktur zu und kam in ein Krankenhaus.

An dem Golf entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro, an dem Kleinkraftrad in Höhe von 2.000 Euro.

Merle Neufeld

