Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210426.5 Peissen: Tödlicher Verkehrsunfall

Peissen (ots)

Am Freitagnachmittag hat sich auf der Bundesstraße 77 in Peissen ein Verkehrsunfall ereignet. Der Fahrer verlor dabei sein Leben, seine Begleiterin erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Um 16.30 Uhr war ein 68-Jähriger aus dem Kreis Segeberg in Begleitung seiner 63-jährigen Frau auf der B77 aus Richtung Hohenwestedt kommend in Richtung Itzehoe unterwegs. Vermutlich infolge eines medizinischen Notfalls verlor er in Höhe Peissener Pohl die Kontrolle über seinen Hyundai, geriet nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen zwei nebeneinanderstehende Bäume, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend in einem Graben zum Stillstand. Der Mann verstarb im Zuge des Unglücks, seine Beifahrerin brachte ein Rettungswagen schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Fahrbahn bis etwa 18.30 Uhr voll gesperrt und es erfolgte eine Umleitung des Verkehrs.

An dem Unfallwagen entstand Totalschaden.

