Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210426.3 Itzehoe

Oelixdorf: Einbrecher in Kleingartengelände aktiv

Itzehoe (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Einbrecher in einem Itzehoer Kleingartengelände ihr Unwesen getrieben. Sie drangen in mehrere Lauben ein und entwendeten aus diesen unter anderem Werkzeuge.

In der Nacht zum Sonntag suchten Unbekannte das Gartengelände am Klosterbrunnen auf und verschafften sich nach derzeitigen Erkenntnissen zu sechs Gartenhütten auf unterschiedlichen Parzellen Zutritt. Zum Teil entwendeten sie nichts, mitunter nahmen sie jedoch Alltagsgegenstände und Werkzeuge, Alkohol und in einem Fall eine Gasheizung mit. Der Wert des Stehlguts lässt sich noch nicht genau beziffern, ebenso die Höhe des angerichteten Sachschadens.

Bereits einige Tage zuvor, vom 22. auf den 23. April 2021, waren Einbrecher in einem Kleingartengelände in Oelixdorf im Horstkamp unterwegs. Hier suchten sie drei Hütten heim und stahlen mehrere Gegenstände.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter in einem der Fälle geben können, sollten sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

