Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210426.4 Heide: Einbruch auf Baustelle

Heide (ots)

In der Nacht zum Freitag der vergangenen Woche ist es in Heide zu einem Einbruch in einen Container auf einer Baustelle gekommen. Die Diebe entwendeten Werkzeuge, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Donnerstag, 17.30 Uhr, bis Freitag, 06.00 Uhr, verschafften sich Unbekannte durch Öffnen des Bauzauns Zutritt zu der Baustelle in der Klaus-Harms-Straße. Sie drangen gewaltsam in einen Container ein, in dem Werkzeuge lagerten. Aus diesem stahlen sie 15 Werkzeugkoffer von Hilti im Wert von etwa 4.000 Euro. Die Höhe des angerichteten Sachschadens dürfte bei etwa 300 Euro liegen.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle wahrgenommen haben, sollten sich mit der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell