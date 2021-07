Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg/ Wahlstedt - Vorsicht ! Anrufe von falschen Familienangehörigen

Bad Segeberg (ots)

Aktuell (21.07.2021) kommt es im Kreis Segeberg zu betrügerischen Anrufen durch "vermeintliche Familienangehörige". Das Ziel der Betrüger ist es, das Vertrauen der Opfer mit erfundenen Geschichten zu erschleichen oder sie als vermeintliche in Not geratene Angehörige unter Druck zu setzen. Bei den heutigen Anrufern handelte es sich um Personen, die sich als in Not geratene Angehörige ausgaben. Die Polizei gibt nachfolgende Hinweise: *Gehen Sie nicht auf Geldforderungen am Telefon ein! *Anrufe von angeblichen Verwandten in Geldnot sollten Sie immer stutzig machen. *Polizisten und Staatsanwälte fragen am Telefon niemals nach Wertgegenständen. *Auch an der Haustür wird sich die Polizei niemals nach Wertgegenständen, Geld oder Aufbewahrungsorten erkundigen. *Notieren Sie sich wenn möglich die Telefonnummer des Anrufers und den Namen! *Verständigen Sie im Zweifelsfall die Polizei!

