Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Zigarettenautomatenaufbruch - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am Montag (19.07.2021) wurde in der Bahnhofstraße in unmittelbarer Nähe zu einem Gastronomiebetrieb ein aufgebrochener Zigarettenautomat festgestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen bislang unbekannte Täter den Automaten unfachmännisch auf und entwendeten Zigaretten und Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der Tatzeitraum dürfte zwischen 01:00 Uhr und 07:48 Uhr liegen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, welche im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise sind an die Polizei in Pinneberg unter der Rufnummer 04101 - 202 -0 zu richten.

