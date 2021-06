Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Westerholt - Fußgängerin auf Parkplatz angefahren

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Auf einem Parkplatz an der Auricher Straße in Westerholt kam es am Mittwochmittag zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte gegen 12.45 Uhr eine 40 Jahre alte Fußgängerin, als diese über den dortigen Parkplatz eines Bekleidungsgeschäfts lief. Die Frau geriet ins Straucheln und wurde verletzt. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Frau zu kümmern. Die Polizei sucht in dem Zusammenhang den Fahrer eines dunklen Geländewagens sowie weitere Zeugen. Hinweise werden erbeten unter Telefon 04971 926500.

