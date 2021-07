Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bad Segeberg (ots)

Auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hamburger Straße ist es am Freitag (16.07.2021) um 14.05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Polizei sucht Zeugen sowie den flüchtigen Unfallverursacher. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Vorbeifahren einen auf dem Parkplatz verkehrsbedingt wartenden Wagen und entfernte sich von der Unfallstelle. Bei dem Fahrer soll es sich nach bisherigen Erkenntnissen um eine männliche Person zwischen 60 und 70 Jahren gehandelt haben. Der entstandene Sachschaden im vorderen rechten Bereich des Pkw wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Mehrere Personen sollen den Unfall bemerkt haben. Diese und auch der Unfallfahrer werden gebeten, sich bei der Polizei in Henstedt-Ulzburg unter der 04193/99130 zu melden.

